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Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте, 52 в Пскове. ДТП произошло примерно в 17.55, сообщили в пресс-службе городского УГИБДД.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на металлический столб, после чего автомашина опрокинулась.

По словам очевидцев аварии, водитель и два пассажира выбрались из автомобиля и ушли.

Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, произошел разлив топлива, прибывшие на место пожарные занимались смывом горюче-смазочных материалов. В настоящее время ожидается прибытие эвакуатора.

Фото и видео: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»