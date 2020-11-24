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Легковой автомобиль и фура столкнулись в Печорском районе, погибли два человека

Легковой автомобиль и фура столкнулись в деревне Поддубье Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября около 10.10. В результате столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель фуры обратился за медицинской помощью.

На место дорожной аварии выехал руководитель УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов. В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС.