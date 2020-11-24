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Мать и ребенок пострадали в ДТП на переходе в Великих Луках

Мать и ребенка сбила женщина-водитель в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, наезд произошел 23 ноября в 8.10 у дома №18-а по улице Силина.

Водитель BYD F3, женщина 1983 года рождения, не уступила дорогу женщине 1972 года рождения и ребенку 2011 года, переходившим дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Информация о травмах не уточняется.

Водитель была в трезвом состоянии, добавили в ведомстве.

24 ноября на сайте губернатора Псковской области опубликовано обращение от мужчины, который пишет, что на перекрестке Силина - Торфобрикетная, на пешеходном переходе, сбили его жену и сына. «Светофор установлен уже более 2 лет назад, но так и не введен в эксплуатацию. Уже не первый раз здесь сбивают людей. Камера видеофиксации дорожных нарушений, установленная неподалеку, смотрит не на пешеходный переход, а в противоположную сторону», - написал автор обращения.