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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО

24.11.2020 12:46|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности ДТП в Печорского районе, в результате которого погибли два человека. Дорожная авария произошла сегодня, 24 ноября около 10.30 в деревне Поддубье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, по предварительной информации, большегруз «Вольво» под управлением мужчины 1972 года рождения столкнулся с автомобилем «Нива».

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

В результате ДТП водитель «Вольво» госпитализирован, водитель и пассажир «Нивы» погибли. На месте происшествия работают оперативные службы. «Уточняются данные о погибших и обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, на этом же участке дороги произошло еще одно ДТП - большегруз съехал на обочину дороги, медицинская помощь водителю не понадобилась.

Теги: #ДТП #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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