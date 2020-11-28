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ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся на объездной дороге Пскова

Пьяный водитель ВАЗа опрокинул машину на объездной дороге Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 29 ноября в 17.00 на 4-м километре дороги северный обход Пскова.

Водитель ВАЗ-21099, мужчина 1983 года рождения не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, опрокинулся.

Установлено алкогольное опьянение 1,205 мг/л. Составлен протокол по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ, за управление транспортом в нетрезвом виде.

Изначально ДТП было оформлено как происшествие без пострадавших. В 22.11 воскресенья в полицию из областной больницы поступило сообщение о травмировании водителя. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него выявлены вывих левого предплечья, травма коленного сустава.

Материалы по данному нарушению будут переданы в суд для принятия решения.