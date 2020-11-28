АвтоМир / Происшествия / ДТП

Момент наезда на пешехода на проспекте Энтузиастов в Пскове попал на видео

Момент наезда на пешехода на проспекте Энтузиастов в Пскове попал на видео. Видеозапись с регистратора опубликована 2 декабря в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте. На видеозаписи видно, как «Рено Логан» сбивает человека на пешеходном переходе.

Мужчина падает, хромает, потом отходит. Из машины к нему выходит женщина в голубых перчатках.

Как сообщалось ранее, в Пскове водитель «Рено Логана» совершила наезд на пешехода. По предварительной информации, это произошло 2 декабря в 7 утра у дома №1 по проспекту Энтузиастов.



Фото читателя группы Псковской Ленты Новостей, ВКонтакте

В пресс-службе УМВД России по Псковской области подтвердили, что водитель автомашины «Рено Логан», женщина 1969 года рождения совершила наезд на пешехода - мужчину 1971 года рождения. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями. Информации о наличии или отсутствии травм у пешехода нет. Подробности уточняются.