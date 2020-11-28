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В Порховском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Велосипедиста сбили поздно ночью в деревне Славковичи Порховского районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло сегодня, 5 декабря, около часа ночи.

По данным полиции, водитель неустановленного авто сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Пострадавший - мужчина 1978 года рождения - госпитализирован с травмами.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя.

На данный момент сотрудниками полиции обнаружен легковой автомобиль российского производства с характерными для описанного ДТП повреждениями. Проверяется причастность его владельца к участию в дорожно-транспортном происшествии.