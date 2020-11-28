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В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. ФОТО

В Пскове водитель «Ниссана» может лишиться прав после наезда на дорожный знак. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 6 декабря зарегистрировано ДТП без пострадавших на улице Коммунальной.

В 2.15 у дома №54 по Коммунальной водитель «Ниссан Альмера», молодой человек 1991 года рождения совершил наезд на препятствие - ограждение и дорожный знак. Пострадавших нет.

В отношении водителя составлен протокол по статье 12.26 часть 1 КоАП РФ. Он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Санкция части 1 статьи 12.6 влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.