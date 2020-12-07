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В Великих Луках водитель «Шкоды» сбил дорожного рабочего

В Великих Луках водитель автомашины «Шкоды Карок» сбил человека. Как сообщает газета «Великолукская правда. Новости», это произошло возле дачного поселка «Яблоньки», на выезде из города, недалеко от велоцентра по улице Фурманова.

Водитель совершил наезд на одного из рабочих МП «Зеленхоз», выполнявших дорожные работы. «Рабочий вышел на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль. Как утверждают очевидцы, удар был довольно сильный, мужчину отбросило чуть ли не на 10 метров», - пишет газета.

Водитель был трезв. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«Это произошло сегодня в 14.45», - уточнили в пресс-службе ГИБДД Псковской области. Мужчина не госпитализирован. По предварительной информации, у него легкие травмы.