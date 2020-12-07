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Из-за ДТП на Юбилейной в Пскове сильно затруднено движение

ДТП на улице Юбилейной в Пскове сильно мешает движению. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, сообщение о происшествии поступило в 16.08.

Фото: группа «Жесть по-псковски»

По предварительной информации, фура при движении зацепила растяжку с дорожными знаками, и она упала на легковую машину. Одновременно столкнулись манипулятор и пассажирский автобус МАЗ.

На месте происшествия работают два экипажа ДПС. Подробности уточняются.

Затруднено движение на мосту 50-летия Октября из центра на Завеличье, а также по Юбилейной в центр.

Фото: Pskovline