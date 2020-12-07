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Назначено наказание трактористу, насадившему на вилы двух женщин

Водителю трактора, по чье вине в резонансном ДТП в Великолукском районе погибли две женщины, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 3 года.

Кроме того, виновника трагедии обязали оплатить родственникам погибших моральный вред в размере 1 000 000 рублей каждому.

Такое решение принял Великолукский районный суд, рассмотревший соответствующее уголовное дело в отношении жителя деревни Волчки, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Напомним, 17 августа 2020 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на тракторе «Беларусь-82.1», на котором спереди имелось навесное оборудование в виде двух металлических вил. Двигаясь по автодороге Лакомица - Локниха, водитель отвлекся от управления транспортным средством и потерял возможность постоянного контроля за движением трактора. В результате он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение навесным оборудованием с пассажирским автобусом марки «Форд», в салоне которого находилось 18 человек. В результате ДТП две пассажирки автобуса погибли на месте. Еще четыре человека пострадали.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.