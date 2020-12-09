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Смертельное ДТП произошло на трассе в Невельском районе

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Санкт-Петербург – Киев около деревни Колоничено Невельского района. Как пишет газета «Невельский вестник», водитель автомобиля «Фиат Дукато» сбил женщину на велосипеде.

От сильного удара велосипед разорвало пополам, переднее колесо отлетело на 30 метров. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По словам очевидцев, женщина ехала на велосипеде домой из города, где продавала молоко.

На месте ДТП работают сотрудники МО МВД России «Невельский». Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.