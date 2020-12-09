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«Рено Сандеро» перевернулся в Великолукском районе, есть пострадавший. ФОТО

Автомобиль «Рено Сандеро» съехал в кювет и перевернулся в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района, это произошло 11 декабря в 7:10 на 9-м километре дороги Великие Луки - Усвяты.

Водитель, жительница Великих Лук 1992 года рождения выбрал скорость движения, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель получила телесные повреждения, ушиб грудной клетки.

Районная госавтоинспекция призывает участников движения быть внимательными в связи с ухудшением погодных условий, водителям выбирать заранее безопасные режим скорости, пешеходам не нарушать правила движения, использовать светоотражающие элементы.