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В Себеже ищут очевидцев наезда на 16-летнюю девушку

В Себеж ищут очевидцев ДТП, произошедшего сегодня, 14 декабря, около 9.00.

«На "Пожарном" перекрестке произошло ДТП с пострадавшим. 16-летняя девушка переходила дорогу на регулируемом перекрестке, на разрешающий сигнал светофора со стороны магазина "Песчанка" и была сбита неустановленным транспортным средством серебристого цвета», - пишет районная газета «Призыв».

Автомобиль с символами «575» в госномере двигался со стороны улицы Ленинской. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения.

Водитель скрылся с места аварии. Любую значимую информацию по данному факту просят сообщать по телефону 89113854988.