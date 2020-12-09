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В России на 13% сократилось число детей, погибших в ДТП по вине водителей

Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях из-за нарушения правил дорожного движения водителями, сократилось в России с начала года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД России за январь-ноябрь 2020 года.

Число погибших в таких ДТП детей в возрасте до 16 лет уменьшилось с 473 до 413, пишет ТАСС. Кроме того, на 19% снизилось число детей, пострадавших в результате аварий. Если в прошлом году их было 16 767, то в 2020 - почти 13,5 тысячи.

Всего с начала года на российских дорогах произошло более 12 тысяч аварий с детьми по причине нарушения правил дорожного движения водителями. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (тогда таких дорожных аварий было совершено более 15 тысяч).