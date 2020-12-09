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Пожилой пешеход сбит на улице Поземского в Пскове

Пожилой пешеход сбит на улице Леона Поземского, 3/2 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 17 декабря в 9.03.

Водитель «Лада Гранты», мужчина 1982 года рождения, совершил наезд на пешехода - мужчину 1938 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу со стороны улицы Герцена в противоположную сторону.

У пешехода выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана головы. Он доставлен в областную больницу.

На месте работают сотрудники полиции. По внешним признакам, водитель трезвый. Будет проводиться медицинское освидетельствование.