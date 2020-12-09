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КамАЗ с цементом перевернулся под Великими Луками

Сразу два ДТП произошли в Великолукском районе. Как сообщает районная газета «Наш путь», 18 декабря за деревней Ильино Переслегинской волости, на 297-м км автодороги Шимск - Великие Луки, около 10.00 буквально в 50-ти метрах от друг друга произошли две аварии.

В первом ДТП 45-летний водитель, рабочий ООО «Реал» на КамАЗе с цементом двигался в направлении Локни. На скользкой дороге он не справился с управлением, вылетел в кювет, где перевернулся два раза. «Чудом остался жив. От помощи медиков отказался», - пишет газета.

Второй водитель с пассажиром ехал из Великих Лук в сторону Локни. «Их подрезал водитель на автомобиле "Лада Ларгус". Водитель на автомашине "Рено Дастер" не справился с управлением и съехал в кювет. Все живы», - уточняет газета.

На месте работают сотрудники ГИБДД и эвакуатор.