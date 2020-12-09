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В Великих Луках пьяный водитель врезался в опору ЛЭП

ДТП с пострадавшими произошло на улице Рылеева, 1 в Великих Луках в 23.45 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля ВАЗ-21102, мужчина 1982 года рождения, совершил наезд на световую опору ЛЭП.

По предварительным данным, в результате дорожной аварии автомобилист получил ушибленную рану левой ушной раковины, ушибы грудной клетки, поясничного отдела позвоночника, его пассажир - ушибленную рану лба, а также, по предварительным данным, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму (диагноз уточняется).

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.