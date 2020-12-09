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Пассажир «Фольксвагена» с псковскими номерами погиб в Петербурге

Пассажир автомобиля «Фольксваген» с псковскими номерами погиб в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», серьезная авария произошла в Колпинском районе вечером 20 декабря. Обстоятельства типичны. Водитель протаранил «ГАЗель», которая встала из-за поломки.

Как сообщает «Дорожный инспектор», автомобили столкнулись на Софийской улице, примерно за 800 метров от Усть-Ижорского шоссе. В начале пятого часа дня в среднем ряду сломалась машина «Грузовичков», в нее врезался «Фольксваген» с псковскими номерами.

23-летнего водителя легковушки скорая помощь увезла в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сидевший рядом с ним пассажир пострадал серьезнее — его травмы оказались несовместимы с жизнью.