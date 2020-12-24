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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Великих Луках автомобиль врезался в фонарный столб и оставил без света целую улицу

25.12.2020 06:28|ПсковКомментариев: 0

Автомобиль «Ситроен» врезался в опору ЛЭП и оставил без света целую улицу в Великих Луках. ДТП произошло 24 декабря на улице Ботвина, 13, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В автомобиле находились два человека, они не пострадали. Молодой человек - предположительно, участник дорожной аварии, вел себя с сотрудниками ГИБДД агрессивно, отказывался от медицинского освидетельствования, отмечает издание.

​В результате ДТП погасло уличное освещение на всей улице Ботвина. Сегодня оно должно быть восстановлено, на место происшествия сразу же выехали энергетики. 

Теги: #великие луки #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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