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Снегоуборочная машина врезалась в автовоз в Печорском районе

Снегоуборочная машина въехала в автовоз на автодороге Псков - Старый Изборск - граница с Эстонской республикой 25 декабря. Как сообщила «Печорская правда», спецтехника врезалась в стоящий автовоз.

По словам очевидцев, несмотря на небольшую скорость, снегоуборочную машину занесло, произошло столкновение. В ДТП никто не пострадал.

Спецтехника принадлежит Печорскому филиалу ГБУ ПО «Псковавтодор». Как рассказал директор филиала Николай Лигижинский, у снегоуборочной машины повреждена лопата, фара и крыло.

«Но это происшествие не сильно повлияет на уборку дорог. Задействовано еще несколько сненоуборочных машин на очистке дорог Печорского района от снега. К сожалению, у попавшей в ДТП машины лопата восстановлению не подлежит, будем использовать автомобиль для подсыпки песка», - сказал Николай Лигижинский.

Водителям рекомендуется учитывать состояние покрытия и погодные условия.