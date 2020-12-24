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Автомобиль Росгвардии и Nissan не поделили перекресток в Пскове

На перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной возле ТЦ «Империал» столкнулись иномарка и автомобиль «Росгвардии». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по Пскову, ДТП произошло сегодня утром – 26 декабря в 9:30.

По предварительным данным, участниками дорожно-транспортного происшествия стали водитель Nissan Note 1970 года рождения и водитель «Лады Гранты» 1980 года рождения.

Автомобили получили технические повреждения. В обстоятельствах ДТП разбираются прибывшие на место сотрудники ГИБДД.



Фото с камер Pskovline.ru