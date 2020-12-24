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В Пыталовском районе ребенок скатился с горки и попал под автомобиль

В Пыталовском районе ребенок попал под автомобиль после съезда с горки на «ватрушке». Инцидент произошел сегодня, 26 декабря, в районе Баластницы по дороге на озеро, пишет районная газета «Наша жизнь».

По словам очевидцев, из-за припаркованного автомобиля водитель ребенка не заметил, но вовремя среагировал. Ребенок врезался на ватрушке в заднюю дверь.

От скорой и госпитализации родители пострадавшего отказались, он отделался испугом и небольшими ушибами. На место выезжали пожарные, работали сотрудники ГИБДД ОМВД по Пыталовскому району. Претензий у родителей ребенка к водителю нет.

Издание отмечает, что горка на Баластнице - популярное место зимнего отдыха у местных жителей.