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АвтоМир / Происшествия / ДТП

За неделю на дорогах Псковской области ранены 12 человек и 1 погиб

28.12.2020 19:33|ПсковКомментариев: 0

С 21 по 27 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 12 человек получили ранения и 1 погиб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Произошло 3 наезд на пешеходов, где 1 погиб и 2 ранены в Пскове и Палкинском районе.

6 ДТП - съезд с дороги, 7 пострадали. По одному ДТП зафиксировано в Великих Луках, Новосокольническом, Островском и Гдовском районе, 2 в Псковском районе.

3 человека ранены в столкновениях в Великих Луках, Опочке и Бежаницком районе.

В целях профилактики силами сотрудников УГИБДД и спецроты ДПС ГИБДД в утренние часы осуществлялось выставление дополнительных постов поблизости от нерегулируемых переходов. ГИБДД призывает строго соблюдать требования ПДД, в частности помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в связи с погодными условиями.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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