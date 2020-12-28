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Водитель «Опеля» врезался в мотоблок в Порховском районе

28 декабря произошло ДТП на автодороге Порхов-Псков. Как сообщает газета «Порховский вестник», на федеральной трассе 40-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Опель Зафира» с иностранными номерами, не заметил находящееся впереди транспортное средство мотоблок «Нива» из-за погашенных габаритных огней и совершил наезд сзади.

Мотоблок сильно поврежден. На мотоблоке находились двое - мужчина и женщина. Они направлялись в Нестрино. Оба живы и здоровы.

Причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.