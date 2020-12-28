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Женщина пострадала при столкновении «Опеля» с мотоблоком на трассе Новгород - Псков

Стали известны подробности столкновения «Опеля» с мотоблоком на федеральной трассе Великий Новгород - Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 28 декабря 17.40 на 156-м километре дороги.

Водитель «Опель Зафира», мужчина 1980 года рождения, не заметил впереди движущееся транспортное средство. Мужчина 1951 года рождения управлял мотоблоком, на прицепе были загрязнены задние светоотражающие элементы.

В столкновении пострадала пассажирка мотоблока, жительница Псковского района 1968 года рождения. Она получила травму головы, госпитализация не потребовалась.

«Опелем» с иностранными номерами управлял житель Пскова. Виновник будет установлен в ходе административного расследования.