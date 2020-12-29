←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Какой автомобиль надежнее?
Где починить Литые диски
Герцена Односторонняя
Не жди Очереди
Все ограничения движения
Выветривать Бесполезно
Шины на зиму
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Ликвидация
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
ещё ДТП 29.12.2020 12:350 Водитель «Шевроле» врезался в бетонный забор в Пскове 29.12.2020 12:350 Водитель «Шевроле» врезался в бетонный забор в Пскове 29.12.2020 11:080 Женщина пострадала при столкновении «Опеля» с мотоблоком на трассе Новгород - Псков 28.12.2020 21:320 Водитель «Опеля» врезался в мотоблок в Порховском районе 28.12.2020 19:330 За неделю на дорогах Псковской области ранены 12 человек и 1 погиб 28.12.2020 15:360 КамАЗ и легковой автомобиль не разъехались ночью в Пустошкинском районе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Шевроле» врезался в бетонный забор в Пскове

29.12.2020 12:35|ПсковКомментариев: 0

Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» врезался в бетонный забор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 28 декабря около 19.30 у дома №92 по Рижскому проспекту.

Фото из группы Жесть по-псковски В Контакте

По официальной информации, водитель «Шевроле», мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением, выехал с дороги и совершил наезд на бетонный забор. Пострадавших нет. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Сообщается, что водитель почувствовал себя плохо. В машине он был с пассажиром.

По информации в социальных сетях, таксист выехал на встречную полосу, но пассажир успел среагировать и выхватил руль, в результате автомашина врезалась в забор. Очевидцы утверждают, что у водителя был приступ эпилепсии.

Официального подтверждения, что это такси, нет.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 1055 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
29.12.2020, 12:470 Острович с тремя судимостями получил новый срок за нетрезвое вождение 29.12.2020, 12:350 Водитель «Шевроле» врезался в бетонный забор в Пскове 29.12.2020, 11:080 Женщина пострадала при столкновении «Опеля» с мотоблоком на трассе Новгород - Псков 29.12.2020, 09:470 Изменен порядок приема в подразделениях МРЭО ГИБДД Псковской области
28.12.2020, 22:560 В 2021 году в Псковской области продолжат повышать безопасность дорог 28.12.2020, 21:510 В Пскове выбирают подрядчика для ремонта улицы Бастионная 28.12.2020, 21:320 Водитель «Опеля» врезался в мотоблок в Порховском районе 28.12.2020, 19:330 За неделю на дорогах Псковской области ранены 12 человек и 1 погиб
28.12.2020, 17:182 Александр Котов дал рекомендации «Псковпассажиравтотрансу» 28.12.2020, 15:400 «Автомобильные дороги Пскова» - история развития, высокого качества и новых технологий 28.12.2020, 15:360 КамАЗ и легковой автомобиль не разъехались ночью в Пустошкинском районе 28.12.2020, 13:066 Качество ремонта Северного обхода Пскова проверил Михаил Ведерников
28.12.2020, 12:4813 Губернатор оценил новый логотип «Псковпассажиравтотранса» 28.12.2020, 12:410 В преддверии Нового года великолучанка попалась полицейским пьяной за рулем 28.12.2020, 12:250 Новые автобусы «Псковпассажиравтотранса» поставят на учет в ГИБДД до конца года 28.12.2020, 11:582 Михаил Ведерников поручил составить протокол по недостаткам реконструкции улицы Поземского
28.12.2020, 11:320 Ремонт улицы Инженерной в Пскове завершат в 2021 году 28.12.2020, 11:226 Губернатору не понравилась сломанная тактильная плитка на улице Фабрициуса в Пскове 28.12.2020, 11:012 Перекресток улиц Яна Фабрициуса и Гражданской открыт для транспорта 27.12.2020, 13:180 Псковская область получит допсредства на развитие автодорог
27.12.2020, 11:070 В Пскове изменился режим работы МРЭО ГИБДД 26.12.2020, 21:160 До 5 августа отремонтируют свыше 8 км трассы Дедовичи-Дно-Костыжицы 26.12.2020, 18:370 Автомобиль опрокинулся после съезда в кювет около Тямши 26.12.2020, 17:340 В Пыталовском районе ребенок скатился с горки и попал под автомобиль
26.12.2020, 15:150 В Псковской области принята первая региональная дорога, отремонтированная по технологии ресайклинга 26.12.2020, 14:210 Подписан контракт на реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии в Пскове 26.12.2020, 11:000 Автомобиль Росгвардии и Nissan не поделили перекресток в Пскове 26.12.2020, 00:380 Автомобиль врезался в столб и перевернулся в Великих Луках
25.12.2020, 21:560 Автобусы в Пскове будут курсировать 26 декабря по расписанию рабочего дня 25.12.2020, 16:183 В Пскове жильцы дома на Юбилейной, 75 добились тишины 25.12.2020, 15:100 Прочные автобусные остановки установили в Псковском районе 25.12.2020, 13:480 Более 15 км дороги Остров – Новоржев обновят по нацпроекту в 2021 году
25.12.2020, 13:070 МРЭО ГИБДД в Пскове будет работать на новогодних праздниках 25.12.2020, 13:051 Снегоуборочная машина врезалась в автовоз в Печорском районе 25.12.2020, 10:360 В Великих Луках произошло тройное ДТП 25.12.2020, 06:280 В Великих Луках автомобиль врезался в фонарный столб и оставил без света целую улицу
24.12.2020, 18:570 ДТП произошло на перекрестке Труда - Ипподромная в Пскове 24.12.2020, 18:443 Водителя, насмерть сбившего велосипедистку на Рижском проспекте, будут судить 24.12.2020, 17:371 Сбитый на улице Декабристов в Пскове пешеход был пьяным 24.12.2020, 17:140 Новый светофор Т7 установлен в Пскове на улице Советской
24.12.2020, 15:558 Фотофакт: На Фабрициуса и Гражданской застеклили автобусные остановки 24.12.2020, 14:294 Фотофакт: На Гражданской водители устроили незаконную парковку 24.12.2020, 13:282 Открывается рабочее движение по путепроводу через Северный обход Пскова 24.12.2020, 11:152 Новые штрафы и ограничения для водителей вступят в силу в 2021 году
24.12.2020, 10:594 Борис Елкин рассказал, когда новые автобусы выйдут на маршруты 24.12.2020, 10:271 Утвержден проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове 24.12.2020, 09:370 Два ДТП с пострадавшими произошли в Псковской области за сутки 24.12.2020, 08:460 С 1 января льготная парковка для инвалидов будет действовать на основании данных ФРИ
23.12.2020, 23:122 Парковать грузовики и автобусы у жилых домов предложил разрешить Минтранс 23.12.2020, 20:500 К 300 часам обязательных работ приговорен тракторист из Локни за пьяное вождение 23.12.2020, 20:390 Дальнейшую индивидуализацию ОСАГО поддерживают 77% водителей 23.12.2020, 20:321 С 6 утра в Пскове приступили к уборке снега на Завеличье и на Запсковье
23.12.2020, 19:533 Велодорожки планируется проложить на улице Яна Фабрициуса в Пскове 23.12.2020, 16:190 Назван любимый цвет автомобиля у жителей Псковской области 23.12.2020, 15:090 Весной псковских дорожных подрядчиков ждет работа над ошибками 23.12.2020, 14:451 Чистую соль используют при посыпке дорог в Пскове
23.12.2020, 13:551 Уволить «автора» нового дорожного кольца в Пскове предложил депутат Олег Брячак 23.12.2020, 11:440 Виновнику ДТП в Стругокрасненском районе на 1,5 года ограничили свободу 23.12.2020, 10:240 Лежащего на дороге бомжа переехал автомобиль на трассе в Палкинском районе 23.12.2020, 09:513 Дорожный ремонт считает самым важным из сделанного в округе депутат Александр Баев
22.12.2020, 22:350 Девять дворов отремонтировали в Пскове в 2020 году 22.12.2020, 20:490 Проезд вдоль многопрофильного лицея отремонтировали в Пскове 22.12.2020, 19:090 «Лежачий полицейский» появился на Красноармейской набережной в Пскове 22.12.2020, 19:010 Отрезок улицы Инженерной в Пскове сдан после ремонта по нацпроекту
22.12.2020, 18:180 Более 30 млн рублей выделят на разработку проекта капремонта Ольгинского моста 22.12.2020, 16:434 Завершается реконструкция улицы Яна Фабрициуса в Пскове 22.12.2020, 16:300 Дополнительные поезда между Петербургом и Великими Луками запустят к Новому году 22.12.2020, 15:250 После обращения к депутату на улице Алтаева провели ямочный ремонт
22.12.2020, 13:070 Валерий Тюменцев: Уходящий год положил начало хорошим дорогам в Шабанах 22.12.2020, 12:200 Псков улично-дорожный. Елена Жгут - об уборке города, завершении ремонта и планах 22.12.2020, 11:152 Депутат Юлия Пожидаева помогла жителям своего округа отстоять зеленые зоны 22.12.2020, 10:470 Дорогу до поселка Силово-Медведово могут отремонтировать в 2021 году
22.12.2020, 10:195 Женщину сбил автомобилист на улице Кузнецкой в Пскове 22.12.2020, 10:170 Полиция ищет свидетелей наезда на подростка в Писковичах 22.12.2020, 09:310 Новый «лежачий полицейский» в Овсище необходим маломобильным псковичам - Григорий Стороненков 22.12.2020, 09:311 Уголовное дело по факту гибели двух детей в ДТП в Великих Луках направлено в суд
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.