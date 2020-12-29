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Водитель «Шевроле» врезался в бетонный забор в Пскове

Водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» врезался в бетонный забор на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, ДТП произошло 28 декабря около 19.30 у дома №92 по Рижскому проспекту.

Фото из группы Жесть по-псковски В Контакте

По официальной информации, водитель «Шевроле», мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением, выехал с дороги и совершил наезд на бетонный забор. Пострадавших нет. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Сообщается, что водитель почувствовал себя плохо. В машине он был с пассажиром.

По информации в социальных сетях, таксист выехал на встречную полосу, но пассажир успел среагировать и выхватил руль, в результате автомашина врезалась в забор. Очевидцы утверждают, что у водителя был приступ эпилепсии.

Официального подтверждения, что это такси, нет.