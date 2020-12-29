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Количество ДТП с неисправными машинами выросло в России

6955 ДТП с технически неисправным транспортом произошло за 11 месяцев 2020 года. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ГИБДД.

Также за указанный период выросло и число погибших в таких авариях — на 7,3%.

Практически треть ДТП с неисправными автомобилями приходится на Красноярский край — 1 563 случаев. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265).

Одной из главных причин старения личного автопарка стали финансовые проблемы автовладельцев, отметили эксперты.

«В этом году первичный рынок автомобилей сильно пострадал, а на вторичном, напротив, произошел значительный рост продаж. Такая же тенденция прослеживается и в спросе на шины», — рассказал председатель ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России» Владимир Безукладников.