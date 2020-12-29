АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль опрокинулся после съезда в кювет в Великолукском районе

В Великолукском районе около деревни Торчилово сегодня, 4 января, водитель автомобиля ВАЗ-21213 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России Великолукского района, ДТП произошло около 8:50 на 8-м км автодороги Великие Луки – Усвяты.

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

По данному факту проводится проверка.