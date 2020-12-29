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Водитель погиб в ДТП в Стругокрасненском районе

Водитель автомобиля Renault Logan погиб в Стругокрасненском районе после съезда в кювет в районе деревне Гмырино на трассе Санкт-Петербург - Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России, ДТП произошло сегодня, 4 января, около 6:20.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством, наехал на дорожное защитное ограждение, после чего съехал в кювет.

В салоне автомобиля также находился пассажир, он не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.