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ДТП на перегоне Сердце – Великие Луки не повлияло на график движения поездов

Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 473 км перегона Сердце – Великие Луки не повлияло на график движения поездов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Фото: pixabay.com

Сегодня в 11.40 на перегоне Сердце – Великие Луки Октябрьской железной дороги водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой сигнализации перед приближающимся локомотивом грузового поезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

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«В результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На график движения поездов происшествие не повлияло», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.