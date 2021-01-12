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Стало известно, в чей дом врезался грузовик в Порховском районе. ФОТО

Фото: Алексей Петров

В доме, в который 13 января врезался грузовик в Порховском районе, никто не живет. Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава Дубровенской волости Алексей Петров, в момент ДТП там никого не было.

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«Фура ударила в стену дома и пробила дырку», - рассказал Алексей Петров.

По его словам, раньше дом был колхозный, приватизирован не был. В нем жили три брата, два из которых давно ушли из жизни. Где находится третий, неизвестно. «В Боровичах он давно не появлялся, жив ли он, неизвестно», - добавил глава волости.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 12 января в 21.40 на автодороге Лудони - Павы в деревне Боровичи. Водитель грузовика, житель Смоленской области на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и совершил наезд на дом.

Пострадавших нет.