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Два пассажира пострадали в столкновении «Мерседеса» с «Ровером» в Пскове

Два пассажира пострадали в результате столкновения «Мерседеса» с «Ровером» на улице Юбилейной, 47 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Пскову, ДТП произошло 14 января в 9.40.

По предварительной информации, водитель «Ровера», мужчина 1985 года рождения, пересек двойную сплошную линию разметки и совершил столкновение с «Мерседесом», который двигался прямо. После столкновения последняя автомашина выехала на тротуар и врезалась в дерево.

Водитель «Мерседеса», мужчина 1994 года рождения, не пострадал. За медпомощью обратились два его пассажира, мужчины 1987 и 1997 годов рождения. От госпитализации на месте они отказались. У одного выявлены ссадины, у другого - предварительно, ушиб грудной клетки.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства уточняются.