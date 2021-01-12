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Девушка получила раны век в результате ДТП в Пскове

Пассажирка пострадала в столкновении двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, это произошло 13 января в 21.40 у дома №4 по улице Алмазной.

По предварительной информации, водитель «Форд Фьюжн», мужчина 1992 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Туарег» под управлением мужчины 1966 года рождения.

Пострадала пассажирка «Форда», девушка 1998 года рождения. С предварительным диагнозом «рваная рана век, левого глаза скуловой области» она помещена в областную больницу.

Водители были трезвыми.