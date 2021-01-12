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Невельский суд не стал прекращать дело в отношении виновника смертельного ДТП

Невельский районный суд не удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон в отношении автомобилиста, который нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

11 октября 2020 года водитель, управляя исправным автомобилем «Шевроле Нива», проявил преступную небрежность, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия и сбил пешехода. «Из-за плохой видимости, вызванной дождем, при разъезде со встречной легковой автомашиной гражданин О. в нарушение пункта 19.2 ПДД РФ при ослеплении его фарами не включил аварийную сигнализацию, не снизил скорость, не остановился и совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги пешехода гражданина А.», - говорится в сообщении. В результате пешеход получил травмы, от которых впоследствии скончался.

Потерпевшая и адвокат обвиняемого заявили ходатайство о прекращении уголовного дела на основании того, что водитель впервые привлекается к ответственности за преступление средней тяжести, а также примирения сторон - виновник ДТП возместил матери погибшего моральный вред.

«Ввиду того, что суду в соответствии с требованиями закона надлежит всесторонне исследовать характер и степень общественной опасности содеянного, все данные о личности, иные обстоятельства дела, что возможно лишь на стадии судебного следствия, после рассмотрения уголовного дела по существу, в удовлетворении данного ходатайства отказано», - сообщили в пресс-службе судов.