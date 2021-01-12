АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Шевроле Нива» перевернулась в Псковском районе, двое пострадали. ФОТО

Два человека пострадали в ДТП в Псковском районе 17 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД ОМВД Псковского района, это произошло на 7-м километре дороги Неелово Кудина Гора – Печоры в 16.20.

На закруглении дороги водитель автомашины «Нива Шевроле» с госномером псковского региона не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадала пассажирка машины 1970 года рождения. Информации о диагнозе нет, предварительно, травма позвоночника.

У водителя 1977 года рождения незначительные травмы. Он трезвый.

По словам очевидцев, машина лежит на крыше, у нее вылетели стекла.