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В Пскове сбит пешеход на улице Яна Фабрициуса

Пешеход сбит на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 18 января в 12.30 у дома №5.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1966 года рождения, совершил наезд на женщину 1978 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Предварительно, у пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, ушиб теменной области слева. Женщина доставлена в больницу.

В ГИБДД отметили, что водитель двигался с улицы Металлистов налево, в сторону вокзала. На перекрестке отсутствуют дорожные знаки, запрещающие данный маневр.