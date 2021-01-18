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Псковский инспектор ДПС помог семье выбраться из смятого в ДТП автомобиля

Инспектор ДПС помог семейной паре выбраться из смятого в ДТП автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Днем 17 января в Псковском районе произошло ДТП. Водитель «Шевроле» на автодороге Неелово - Печоры не справился с управлением. Автомашина зацепила автобусную остановку, а после - съехала в кювет и опрокинулась.

В автомобиле ехала семейная пара. Выбраться из смятой машины им помог командир отдельной роты ДПС по городу Пскову Алексей Андреев. В нерабочее время он проезжал мимо, и авария произошла буквально у него на глазах. Легковушка начала дымиться.

Сотрудник полиции решил не дожидаться прибытия экстренных служб и совместно с другими водителями помог пострадавшим покинуть место ДТП. Затем он передал женщину-пассажира сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.