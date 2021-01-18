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Водитель «Опеля» сбил пешехода в Пскове на Коммунальной

Пешеход сбит в Пскове на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, информация о происшествии поступила 18 января в 18.30 по линии 03.

По предварительной информации, на улице Коммунальной у дома 16, на перекрестке с улицей Киселева водитель автомашины «Опель Астра» совершил наезд на мужчину 1985 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода забрала «скорая помощь». Госпитализирован в областную больницу. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.