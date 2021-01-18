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Полиция ищет свидетелей сентябрьского тройного ДТП в Черехе

Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП на территории Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, в производстве следственного отдела находится уголовное дело, возбужденное 7 декабря по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.

30 сентября 2020 года около 10.50 на 293-м км дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь водитель автомобиля «Рено Меган» с госномером 60 региона совершил касательное столкновение с автомобилем «Шевроле», после чего выехал на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль «Рено Меган» с госномером 178 региона.

В результате ДТП пассажир последнего «Рено» получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

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Очевидцев данного происшествия просят обратиться в органы предварительного следствия по телефону 676-872 (дежурная часть отдела МВД России по Псковскому району») или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №23 (старший следователь следственного отдела ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Б. Егорову), телефон 8 (8112) 59-33-25.