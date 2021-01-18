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Полиция ищет свидетелей съезда в кювет «Фольксвагена» под Псковом

Полиция ищет свидетелей ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по Псковскому району, расследуется уголовное дело, возбужденное 29 ноября по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ.

27 ноября 2020 года около 22.28 водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» с госномером 198 региона на 278-м км дороги Санкт-Петербург - Псков не справилась с управлением транспортного средства, съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

Пассажирка получила телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

Очевидцев этого происшествия просят позвонить по телефону 676-872 в дежурную часть отдела МВД России по Псковскому району или обратиться по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №23 к старшему следователю следственного отдела ОМВД России по Псковскому району майору юстиции И. Б. Егорову, либо по телефону 8 (8112) 59-33-25.