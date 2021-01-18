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В Пустошкинском районе два автомобиля столкнулись и съехали в кювет

Два автомобиля съехали в кювет после столкновения в Пустошкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ДТП произошло 21 января около 1.00 на 521-м километре трассы Москва - Балтия.

Водитель автомобиля «Хендай», мужчина 1986 года рождения, при встречном выезде совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген» под управлением гражданина 1982 года рождения.

Информации о пострадавших пока нет. Выявлено несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части