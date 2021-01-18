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На трассе Петербург - Псков «Мазда» врезалась в обгонявший ее «Ситроен»

«Ситроен» столкнулся с «Маздой» на трассе Петербург - Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло на 21 января в 6.45 на 203-м километре указанной дороги.

Водитель автомашины «Ситроен», мужчина 1969 года рождения, не справился с управлением. Автомобиль занесло, произошло столкновение с ехавшей в попутном направлении автомашиной «Мазда», водитель которой, мужчина 1977 года рождения, совершал обгон.

«Мазда» съехала в кювет и наехала на деревья. Никто не пострадал.

Водители трезвые. Выявлено несоответствие скорости конкретным условиям движения.