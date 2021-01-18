АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель врезался в опору ЛЭП в Пскове и сбежал. ФОТО

Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в опору линии электропередачи в Пскове 22 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Инженерной на отрезке между улицами Алтаева и Новоселов. Водитель с места аварии скрылся, его личность уже установлена.

Транспортное средство занимает правую полосу при движении в сторону улицы Труда, на этой же стороне дороги не работает уличное освещение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ДПС.