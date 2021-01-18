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Водитель ВАЗа сбил женщину на Крестовском шоссе

Водитель автомобиля ВАЗ-21124 сбил женщину на Крестовском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 22 января в 14.30 у дома №42.

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Наезд совершил водитель ВАЗа, мужчина 1970 года рождения. Он двигался со стороны Крестов. Отвлекся и не заметил пешехода.

Пострадавшая 1965 года рождения госпитализирована. Диагноз уточняется.

Водителю предстоит пройти медицинское освидетельствование.