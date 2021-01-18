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Сбитую на Рижском проспекте женщину госпитализировали с тяжелыми травмами головы

В Пскове 22 января около девяти вечера возле ТК «Лента» на Рижском проспекте водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель 1997 года рождения, по предварительной информации, совершал поворот на запрещающий сигнал светофора, был трезв.

Мужчина-пешеход 1978 года рождения не пострадал, тогда как женщине 1976 года рождения с тяжелыми травмами головы потребовалась госпитализация.

Обстоятельства ДТП выясняются.