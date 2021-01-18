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Поездка на рыбалку закончилась для трех мужчин ДТП в Гдовском районе

В Гдовском районе около 9 часов утра около деревни Потрехново водитель «Нивы-Шевроле» неправильно оценил дорожную обстановку и врезался в разворачивающуюся на трассе машину дорожной службы. Как сообщает газета «Гдовская заря», в автомобиле находились трое мужчин, которые решили отправиться субботним утром на рыбалку.

На место аварии сразу выехали сотрудники поисково-спасательной службы Гдова и ГИБДД.

Один из пассажиров получил сильный ушиб головы. Ему на месте была оказана медицинская помощь. Не госпитализирован.