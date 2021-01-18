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Два человека пострадали в ДТП на Пожиговской в Пскове

ДТП произошло на улице Пожиговской, 4 в городе Пскове в 12.50 24 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городского УГИБДД, в результате пострадали два человека.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

На указанном участке дороги водитель автомобиля «Фольксваген», мужчина 1971 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Ивеко», которым управлял мужчина 1983 года рождения. Последнего спасателям пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Оба водителя получили травмы, они доставлены в областную больницу, диагнозы уточняются.