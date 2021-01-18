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Мужчину сбили на пешеходном переходе в центре Великих Лук

24 января в 19:35 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Некрасова в Великих Луках произошло ДТП. Как сообщает газета «Великолукские новости», водитель автомобиля «Лада Нива», мужчина 1978 года рождения, двигался по проспекту Ленина и при повороте на перекрестке налево не уступил дорогу пешеходу – мужчине 1957 года рождения, который переходил на разрешающий сигнал светофора.

В результате произошел наезд на пешехода, который с полученными травмами был доставлен на машине скорой помощи в приемный покой. Обстоятельства аварии выясняются.