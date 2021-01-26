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Два человека пострадали в ДТП на Коммунальной в Пскове. ФОТО

Два человека пострадали в результате столкновения на перекрестке в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 25 января в 22.03 у дома №54 по улице Коммунальной.

По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота Королла», мужчина 1959 года рождения, не регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2115 под управлением молодого человека 2001 года рождения. ВАЗ двигался во встречном направлении прямо, со стороны рынка «Нива» в сторону улицы Рокоссовского. «Тойота» двигалась со стороны ТК «Гулливер», поворачивала налево в сторону 25-й школы.

Водитель «пятнадцатой», по предварительной информации, получил ушибленную рану правого коленного сустава, ссадины. После осмотра медики оставили его на месте происшествия.

Пассажир «Тойоты» 1985 года рождения получил травматический разрыв барабанной перепонки, ушиб левой скуловой области, перелом теменной кости. Он госпитализирован в областную больницу.

Водители были трезвые.